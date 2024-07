Fioriere abusive sul marciapiede: stangata a due ristoranti orientali di Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Stangata del Comune ai due ristoranti orientali di viale Bonaria Ikka Sushi e Novantasei che per evitare la chiusura di 8 giorni dovranno pagare 4 mila euro a testa a palazzo Bacaredda.

Il 15 aprile scorso, poco dopo le 13, China Iperstore, la società titolare di Novantasei, aveva occupato 0,76 mq di marciapiede (davanti all’ingresso dell’attività) con due fioriere. Tutto senza autorizzazione. Da qui la decisione degli uffici dell’assessorato alle Attività produttive che hanno deciso di disporre la chiusura dell’attività per 8 giorni consecutivi dall’8 al 16 luglio 2024 compreso. Ma la ditta ha deciso di convertire il provvedimento in pena pecuniaria e dovrà così sborsare 4 mila euro (già tutti versati).

Decisione analoga per Ikka Sushi che, sempre per occupazione abusiva di suolo pubblico, dovrà pagare 4 mila euro al Comune per scongiurare la chiusura per 8 giorni. Due mila sono già stati versati, nei prossimi mesi la seconda tranche.