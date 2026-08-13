Lo spettro della chiusura del punto nascita del Santissima Trinità è stato scongiurato, ma il rischio che possa ripetersi è alto. Il capogruppo in Consiglio Comunale di Cagliari e Dirigente Regionale di Forza Italia, Edoardo Tocco, non nasconde la preoccupazione per un eventuale smantellamento del reparto di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale Santissima Trinità per mancanza di medici specialisti.

“Un fatto doloroso e inaccettabile che colpisce in primo luogo le donne e le famiglie del territorio: il reparto del Santissima Trinità è da sempre un punto di eccellenza e un riferimento per l’area metropolitana di Cagliari, con un pronto soccorso frequentemente sovraccarico. Privare la comunità di un servizio così essenziale significa esporre a rischi concreti la salute delle gestanti, dei neonati e di tutte le pazienti che necessitano di assistenza specialistica”.

Il rappresentante degli azzurri chiede “con forza alle autorità regionali e aziendali competenti di intervenire subito con misure straordinarie per salvaguardare il punto nascita e la copertura organica del reparto. È necessario attivare tutte le procedure per il reperimento urgente di personale medico specialistico, valutare ricorsi temporanei a convenzioni con strutture pubbliche e private e promuovere incentivi mirati per trattenere e richiamare professionisti sul territorio sardo”.