Dopo la denuncia dell’ex presidente della Regione Mauro Pili sulla situazione del cimitero di Assemini, esplode il malcontento. Sotto il post si moltiplicano i commenti e le testimonianze di cittadini e familiari che raccontano una situazione di forte disagio, ma soprattutto denunciano un odore definito insopportabile proveniente dalla camera mortuaria, dove si troverebbero 18 salme in attesa di sepoltura.

Le testimonianze raccontano di familiari costretti ad affrontare, oltre al dolore per la perdita dei propri cari, anche una situazione che descrivono come umiliante e difficile da sopportare.

C’è chi parla di odore nauseante, chi racconta di non riuscire a rimanere all’interno della camera mortuaria e chi manifesta apertamente tutta la propria rabbia.

La rabbia dei familiari: il sentimento che emerge dai commenti è soprattutto uno sgomento.

Perché dietro quei 18 feretri non ci sono semplicemente dei numeri.

Ci sono 18 persone morte e 18 famiglie che aspettano di poter dare ai propri cari una degna sepoltura.

Famiglie che, in un momento già segnato dal dolore, si trovano a dover fare i conti con l’attesa e, secondo le loro testimonianze, con condizioni ambientali che renderebbero ancora più difficile affrontare quei momenti.

“Non c’è rispetto per i nostri morti” è, in sostanza, il sentimento che traspare dalle numerose reazioni.

Un problema che non può essere ignorato: le testimonianze dei cittadini dovranno essere verificate dagli organi competenti, ma il numero e la gravità delle segnalazioni rendono difficile considerare la questione come un semplice sfogo sui social.

Se davvero nella camera mortuaria persistono cattivi odori e se davvero 18 salme sono costrette ad attendere la sepoltura, è necessario capire perché si sia arrivati a questa situazione e quali provvedimenti siano stati adottati.

Le famiglie chiedono risposte.

Chiedono di sapere quando potranno finalmente seppellire i propri cari.

E chiedono soprattutto che venga garantita la dignità che dovrebbe essere assicurata a ogni persona, anche dopo la morte.

“Il Comune deve dare delle risposte”.

I cittadini chiedono spiegazioni sui tempi di attesa, sulle condizioni della camera mortuaria e sulla gestione delle salme.

Domande semplici, ma che per le famiglie coinvolte hanno un peso enorme.

Perché non si sta parlando soltanto di un disservizio.

Si sta parlando di persone morte e del diritto delle loro famiglie a poterle salutare e seppellire con dignità.

Il cimitero dovrebbe essere un luogo di rispetto, silenzio e raccoglimento.

Se le condizioni denunciate dai familiari saranno confermate, sarà necessario intervenire rapidamente per evitare che una situazione già dolorosa diventi ancora più grave.

Dietro quei 18 feretri ci sono 18 famiglie.

La vicenda di Assemini sta suscitando sempre più indignazione e mentre sui social continuano ad arrivare testimonianze e commenti, resta una domanda fondamentale:

quanto ancora dovranno aspettare queste famiglie prima di poter dare una degna sepoltura ai propri cari?

Dietro quei 18 feretri ci sono storie, affetti, madri, padri, mariti, mogli e figli.

Ci sono persone che stanno vivendo uno dei momenti più dolorosi della propria vita.

E ciò che chiedono non è un privilegio.

Chiedono soltanto rispetto, dignità e risposte.