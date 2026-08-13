Una battaglia intrapresa lo scorso anno con una mozione portata in consiglio da Michela Mura e una raccolta firme con la quale oltre 3 mila cittadini chiedevano che il servizio di trasporto pubblico urbano si estendesse sino al centro della Città Metropolitana di Cagliari. “Sestu entra nel sistema di trasporto pubblico urbano fornito da CTM. È il risultato frutto dell’impegno di un anno di lavoro, iniziato con la raccolta firme e la mozione portata in Consiglio comunale a Sestu, e conclusosi ieri sera con l’approvazione in Consiglio regionale” spiega Mura. “Attenzione costante, comunicazione e condivisione con i cittadini e con le istituzioni metropolitane e regionali sono state fondamentali in questo percorso. Determinazione, volontà politica e onestà nei confronti dei cittadini ci hanno portato sin qui, perché profondamente convinti che CTM è ora per Sestu e le battaglie politiche si vincono se ci si crede veramente”.