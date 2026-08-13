Un lavoro di squadra ha permesso il raggiungimento di questo risultato. La sindaca Barbara Pusceddu: “L’approvazione in Consiglio Regionale dell’ordine del giorno sull’allargamento del sistema di trasporto pubblico urbano CTM segna una giornata fondamentale per la nostra comunità e per l’intera Città Metropolitana.

Dopo un anno di confronti, interlocuzioni e tavoli di lavoro costanti con la Regione, la Città Metropolitana e i colleghi Sindaci — che ringrazio per la disponibilità all’ascolto e la visione condivisa — arriviamo a un primo, chiarissimo passo concreto.

Un risultato che trasforma una storica rivendicazione del territorio in un impegno istituzionale formale.

Garantire un reale servizio di trasporto pubblico metropolitano, capace di integrarsi in modo capillare ed efficiente con le linee ARST, significa tutelare un diritto fondamentale: quello alla mobilità.

Per Sinnai, questo cambio di passo si traduce in una semplificazione concreta della vita quotidiana di centinaia di cittadini, studenti, lavoratori e anziani che ogni giorno devono spostarsi per ragioni di studio, occupazione o salute.

Questo passaggio in Aula rappresenta la pietra angolare di un percorso che ora proseguirà nei successivi adempimenti in Giunta Regionale, dove seguiremo da vicino i dettagli attuativi e finanziari”.

“La strada per una mobilità moderna, sostenibile e davvero integrata è tracciata, e Sinnai continuerà a fare la sua parte da protagonista per vederla realizzata al più presto”.