Samassi, il mondo del volontariato in lutto: addio a Pino Ariu che per anni ha aiutato centinaia di famiglie in difficoltà

Samassi – Il mondo del volontariato in lutto: addio a Pino Ariu, per anni, assieme alla moglie, hanno aiutato centinaia di famiglie in difficoltà. La serranda della sua casa era sempre aperta: quella che un tempo era un’officina meccanica, è stata trasformata in centro di raccolta di ogni bene primario. Tutti sapevano che tra quelle mura c’era sempre qualcuno disposto ad aiutare e Pino e sua moglie Rosa sapevano chi aveva bisogno di una mano. Bastava uno sguardo, poche parole, “passa a casa”, sussurrato a bassa voce con un sorriso e gentile dolcezza, e, con generosità la coppia riempiva di cibo e vestiario chi si trovava in un difficile momento. Anche da fuori paese giungevano le persone, un punto di ritrovo per chi voleva dare e per chi aveva necessità di ricevere. Si è spento a casa sua questa mattina a 87 anni, dopo una breve malattia, al suo fianco sempre la compagna di tutta la vita, le figlie e i nipoti.

E fuori, tutta la comunità che oggi saluta l’uomo che si prodigava per gli altri. Circa 25 anni fa Ariu è stato anche il presidente di una associazione dedita alla beneficenza e al primo soccorso, l’ambulanza era parcheggiata nella sua officina meccanica, e per anni ha distribuito i viveri della Caritas presso una abitazione di proprietà dove veniva riposto altro vestiario da donare alle famiglie. Nonostante l’età oramai fosse avanzata, proseguiva nella sua missione: non erano sacrifici bensì atti compiuti con amore. Oggi la comunità ha perso un pilastro importante, un uomo che faceva del bene senza chiedere niente in cambio e che ricorderà come una delle figure più preziose che ha speso la sua vita anche per il bene altrui.