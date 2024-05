Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Assemini – Nuovi lavori alla rete idrica, interruzione dell’acqua domani in tutto il centro abitato e Puddu ordina la chiusura delle scuole: rubinetti a secco dalle 8,30 sino alle 18.00 circa, “fatte salve eventuali ulteriori problematiche al momento non prevedibili”.

I lavori sono inerenti al progetto di “Riqualificazione della rete idrica Lotto B”, sono programmate le lavorazioni in via Tirso ad Assemini per eseguire il collegamento della nuova condotta con quella esistente in via Po. “Per tali lavori si renderà necessario interrompere l’erogazione al centro abitato” comunica Abbanoa.

I lavori avranno inizio intorno alle ore 8:30 e si stima che potrebbero essere portati a termine indicativamente alle ore 18.

Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità, “il nostro personale sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile”. Il sindaco Mario Puddu ha firmato un’ordinanza che indica la chiusura delle scuole per domani.