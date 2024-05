Mille euro in più al mese ai medici che scelgono l’Ogliastra: così in Sardegna si risolve l’emergenza sanità

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Alla fine, è sempre una questione di soldi, anche quando si deve affrontare un’emergenza sanitaria gigantesca come quella che affligge la Sardegna, con sempre meno medici e sempre più gente che rinuncia persino a curarsi.

E dunque, l’idea: un beneficio economico di 1000 euro al mese per i medici che sceglieranno l’Ogliastra come sede di lavoro. È questo il risultato dell’accordo siglato nei giorni scorsi tra la direzione aziendale della Asl Ogliastra e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria. L’azienda socio-sanitaria ogliastrina dispone infatti delle risorse che la giunta regionale ha assegnato a tutte le otto Asl sarde, destinate ai presidi ospedalieri delle aree colpite da particolare disagio demografico e geomorfologico. Nello specifico, l’integrazione (una cifra che per la gran parte dei cittadini è quasi uno stipendio) verrà riconosciuto ai dirigenti medici delle discipline di Cardiologia, Ortopedia, Pediatria, Chirurgia e Pronto soccorso, che decideranno di scegliere l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei passando da un concorso pubblico. Per non creare malumori, il beneficio economico sarà assegnato anche ai dirigenti medici delle medesime discipline che si trovano già in servizio nell’azienda socio-sanitaria ogliastrina. In totale alla Asl Ogliastra sono stati assegnati quasi 545mila euro: il riconoscimento economico destinato ai medici riguarderà il secondo semestre del 2024 e tutto l’anno 2025.