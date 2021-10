Ruba un borsello e 3 carte di credito da un’autocisterna a Monserrato: denunciato.

Ieri a Monserrato, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela formalizzata da un operaio quarantunenne di Samassi, hanno denunciato per furto aggravato un 43enne del luogo, disoccupato e con precedenti. I militari sono riusciti a stabilire dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza privati presenti in nell’area che il denunciato, nel corso della mattina del 14 ottobre scorso, si era introdotto all’interno della cabina di un’autocisterna in uso al denunciante, parcheggiata in via Caracalla, asportandone un borsello contenente la somma di €50 e tre carte di credito. Essendo l’autore di quella sottrazione molto ben conosciuto dai militari non è stato difficile poterlo identificare.