Radio Zampetta Sarda: cercasi adozione per un gatto investito a Cagliari

A RADIO ZAMPETTA SARDA, L’ APPELLO DI ADOZIONE PER UN GATTO INVESTITO A CAGLIARI, SOCCORSO E CURATO DA VALENTINA: ” MERITA DI VIVERE UNA VITA MIGLIORE.”

Questo micio è stato trovato da me e dal mio ragazzo la notte del 26 settembre in mezzo alla strada vicino a una pozza di sangue e con il muso completamente sfasciato, era paralizzato e in gravi condizioni, avevo il terrore che mi morisse davanti quindi l’ho preso e portato subito in clinica. Grazie a una raccolta fondi su facebook sono riuscita a curarlo e farlo operare: il veterinario gli ha fatto il cerchiaggio alla mandibola, tolto un pezzo di mascella e ricucito il palato.

Oltre essere stato investito, è emerso dalle radiografie che ha numerosi pallini conficcati nel tessuto muscolare, sicuramente dove stava prima qualcuno si divertiva a spararlo.

Adesso è in stallo vicino a Cagliari e si sta riprendendo piano piano, si alza, miagola, chiede carezze e beve da solo ma ha ancora bisogno di aiuto per mangiare, e tra un po’ dovrà rimuovere il cerchiaggio.

Io purtroppo non posso tenerlo perché vivo in appartamento con un pastore tedesco che non va assolutamente d’accordo con i gatti, mentre la persona che lo tiene in stallo ha già 7 gatti e 10 cani di cui occuparsi, di cui più della metà cerca adozione a sua volta! Ho già creato diversi annunci e sto chiedendo a più persone possibili ma con scarsissimi risultati.

Questo micio è positivo a fiv-felv, perciò serve una qualcuno che non abbia altri gatti negativi, che possa tenerlo dentro una casa in sicurezza o comunque che abbia un giardino dal quale lui non possa uscire una volta guarito e non possano entrare gatti del vicinato dall’esterno. Al momento non è nelle condizioni fisiche adatte per affrontare un viaggio fuori dalla Sardegna, ma se si riuscisse a trovare un altro stallo che possa tenerlo finché non sarà di nuovo in forze (che è la cosa più urgente) valuterei volentieri anche adozioni nel resto d’Italia. E’ un gatto molto coccolone e affettuoso, si merita di vivere una vita migliore dopo tutta la sofferenza che ha provato!

Lascio il mio numero se dovesse servire: 3453117117, Valentina.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda".

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

