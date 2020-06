Rincari nei bar, la denuncia da Oristano: “70 centesimi per un po’ di schiuma nel latte per mia figlia”

Consumazioni troppo care nei bar: la segnalazione arriva da Oristano e a raccontarlo è una mamma che ha ordinato un po’ di latte per la sua bambina.

“Oggi il nostro bar di fiducia era chiuso, siamo andati in un altro locale del centro. Chiediamo per la nostra bimba di 9 mesi un po’ di schiumetta di latte montata in una tazzina. Ci viene portata una tazzina di latte poco montato ma abbiamo pensato “non importa!”, gliene abbiamo dato due cucchiaini perché troppo liquido. Ma poi mi metti in conto 70 centesimi di latte e che dire…..croce sopra”.