Cagliari, il mega incendio in viale Elmas distrugge anche il laboratorio di paste e torte di Gianluca Aresu

Le fiamme che hanno avvolto e creato danni ingenti da Stockhouse, uno dei più noti nagozi di biancheria e articoli per la casa, hanno purtroppo raggiunto e devastato anche il laboratorio delle paste e della torte di Gianluca Aresu, il famosissimo e bravissimo pasticcere sardo de La Piemontese di via Cocco Orru a Cagliari. Da circa tre anni tutta la produzione di paste, torte e e pizzette era stata trasferita da via Lai a viale Elmas. La moglie di Aresu e socia del laboratorio, Milena Pes, ha pubblicato le foto della devastazione. Contattata da Casteddu Online, spiega che “le celle, i forni, non si è praticamente salvato nulla. Forse non ci sono gravi danni solo nella zona della cucina, separata da un vetro”. Difficile, però, dirlo con certezza, la conta esatta dei danni deve essere ancora fatta. “Lì producevamo tutti i prodotti per le nostre due attività e per le altre realtà con le quali collaboravamo. È un disastro, avevamo tantissime prenotazioni”, spiega, sconsolata, la Pes.

“Ci stiamo già rimboccando le maniche per ripartire con un piccolo laboratorio, per riprendere almeno la produzione delle torte”, uno dei fiori all’occhiello di Gianluca Aresu. Tantissimi, in poche ore, i commenti di vicinanza e di solidarietà scritti sui social per il pasticcere e per i suoi tanti bravi collaboratori.