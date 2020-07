Rapina alla sala slot di via Peretti a Cagliari, arrestato uno dei malviventi

Cagliari, ricercato arrestato dai carabinieri.

Carlo Corso, 49 anni, pregiudicato, era destinatario dell’ordine di custodia cautelare in carcere in relazione alla rapina a mano armata avvenuta lo scorso 19 ottobre 2019 ai danni della sala slot machine di via Peretti. Durante la rapina due persone, col volto travisato e armate di pistola, erano riuscite a farsi consegnare dal titolare il poco denaro contante immediatamente fruibile, non riuscendo a superare i limiti della cassaforte temporizzata.

L’arrestato si trova ora presso il carcere di Uta.