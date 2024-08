Radio Zampetta Sarda, raccolta fondi per 50 gatti a Quartu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

SOS A QUARTU: CINQUANTA GATTI IN 45mq. Si APRE RACCOLTA FONDI.

A lanciare la segnalazione alcune persone della zona per l’odore nauseabondo, da qui l’intervento delle autorità preposte che con un sopralluogo scoprono un numero incontenibile di gatti in uno spazio piccolissimo, un appartamento di appena 45mq a Quartu.

Tre volontarie del posto si sono attivate per iniziare due campagne; la prima per le sterilizzazioni e la seconda per far adottare almeno i piccoli che attualmente sono stati recuperati per iniziare un ciclo di terapia per un’infezione agli occhi importante.

Servono aiuti e si invita a condividere affinché l’ intervento delle volontarie, Patrizia, Anna e Gabriella non debba trasformarsi in un onore che grava sulle loro finanze.

