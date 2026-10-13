RADIO ZAMPETTA SARDA; NESSUNA RICHIESTA PER IL DOLCISSIMO ROMEO, IN CERCA DI UNA VERA FAMIGLIA PER LA VITA.

Romeo è un gatto giovanissimo di 2/3 anni, purtroppo questa settimana se non arriva una richiesta di adozione, tornerà in strada.

Sicuramente è un gatto domestico, vittima di abbandono, non conosce il senso del pericolo perché cammina in mezzo alla strada tra le macchine in corsa.

Si è fatto prendere perché non ce la faceva più: aveva una gengivite forte che non gli permetteva di mangiare.

Ora è ricoverato presso il Centro Veterinario Sardo di Cagliari, ringraziamo il vet Gianmarco Piano e tutti i suoi colleghi per le amorevoli attenzioni.

È stato curato, castrato e adesso sta bene, testato FIV positivo/FeLV negativo.

La fiv può spaventare, potete contattare i vet del Centro per avere la giusta informazione, ma ci sono gatti che vivono benissimo quanto un gatto negativo.

È un gattino dolcissimo, dolcissimo davvero, pronto per le dimissioni e non può di certo finire in strada, ma se non arrivano richieste in strada ci finirà a malincuore, non è un ricatto ma la realtà, non ho la possibilità di poter tenere anche lui dopo i numerosi recuperi fatti .

Romeo è fragile solo se sta in strada. In un ambiente protetto, al riparo dal freddo, dal caldo estivo, dalla pioggia, Romeo può condurre una vita lunghissima e normalissima, ha solo bisogno di una casa al sicuro.

È giovane, 5 kg di amore puro, è coccolone e merita una famiglia vera, dopo l’abbandono che ha subito.

Pensateci, donate una casa a questa meraviglia.

Per adottare Romeo contattate la redazione di Radio Zampetta Sarda al 348 0941 632 – Adozione a Quartu, Cagliari e hinterland.

Condividete, per lui una condivisione è la vita.