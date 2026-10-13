Sempre in festa, il cielo si illumina come a Santa Greca ma per chi il giorno dopo lavora non è motivo di gioia. Rimbombano all’improvviso buttando giù dal letto chi è impegnato a riposare per recuperare le forze per il giorno dopo: sono i fuochi d’artificio che vengono fatti esplodere per qualsiasi ricorrenza. Compleanni, per salutare una persona defunta e, come in tanti sostengono, per avvisare che è arrivato un carico di sostanze illecite. Non sono consentiti dal regolamento comunale ma in tanti ignorano divieto e buon senso civico. Non solo: i forti boati spaventano bambini, anziani, fragili e animali che hanno l’udito sensibile e mal tollerano i rumori molesti.

Una problematica ampiamente denunciata dai residenti che hanno esposto il disagio alla Redazione di Casteddu Online. Le richieste alle istituzioni di competenza sono sempre le stesse, quelle di intervenire per bloccare questa moda che disturba la quiete pubblica soprattutto la notte, quando la maggior parte dei residenti dorme e non vorrebbe essere disturbato da chi trova sempre un motivo per sparare i fuochi d’artificio.