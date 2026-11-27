“L’identificazione di tale Claudio Martufi quale uno dei telefonisti anonimi (…) non è conforme alle risultanze acquisite nel corso delle indagini, fino allo stato attuale”. Queste le parole nel comunicato diffuso dopo che ieri una fonte di “Chi l’ha visto?” aveva indicato che sarebbe stata quella dell’ex agente SISDE la voce del telefonista anonimo individuata dal RIS dei Carabinieri di Roma.

La notizia era diffusa nelle scorse ore dalla trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto”. Ora, attraverso un comunicato stampa. La Procura di Roma smentisce la coincidenza fra la voce dell’audio trasmesso in Tv e l’identità dell’ex agente SISDE.

Era stata molto cauta il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò: “Lo apprendiamo da fonti giornalistiche, aspettiamo di averne conferme e di capire quali siano i passaggi che ha fatto la procura per arrivare all’identificazione”, le sue parole all’ ANSA. “Diciamo che vogliamo capire, con la cautela necessaria, la genesi di questa indagine. Ci spiace, tuttavia, di apprendere informazioni così delicate in questa maniera, anche nell’interesse delle persone eventualmente identificate”.