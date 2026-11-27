Sardegna, c’erano 96 milioni per salvare i voli a Cagliari ma il leader di Fdi Francesco Mura ha bloccato tutto. Da oggi è ufficiale che Aeroitalia lascia Cagliari dal 17 maggio, ieri la giunta Todde ha stanziato i soldi per la nuova continuità territoriale ma il partito della Meloni ha detto no chiedendo le dimissioni dell’assessora Manca, e imponendo la sua linea anche a Truzzu. In Consiglio serviva l’unanimità per la procedura d’urgenza. E da oggi i cagliaritani restano senza aerei per Roma dal prossimo maggio. Fdi dunque si prende questa responsabilità: le forze politiche sarde non riescono a collaborare neppure per assicurare il servizio più essenziale, quello dei collegamenti aerei.

Colpo di scena, nessun volo da Cagliari a Roma dal 17 maggio: Aeroitalia dice addio, Regione spiazzata.Ora è ufficiale: non ci sono più biglietti in vendita dopo quella data nella prossima primavera. La Regione aveva messo sul tavolo 96 milioni per la procedura d’urgenza, ma il centrodestra non accetta e fa saltare tutto. Il capoluogo sardo rischia di restare isolato con la capitale. Una situazione allarmante che non si era mai verificata: la procedura sarebbe regolare, Aeroitalia lascia con un preavviso di sei mesi. Il nuovo bando della continuità territoriale, che la giunta Todde aveva sbandierato come una grande vittoria, ora potrebbe essere riproposto alle stesse condizioni, ma non è certo che possa essere appetibile per altre compagnie. Che potrebbero volare su Cagliari lo stesso, ma non con i prezzi di favore per i sardi della continuità territoriale. Ovvero a prezzi sicuramente molto più alti. Ha vinto lol sgambetto politico. La notizia dell’addio di Aeroitalia su Cagliari è stata confermata a Casteddu Online dall’amministratore delegato Gaetano Intrieri.