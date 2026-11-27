Settimo San Pietro – Muore a 19 anni ex giocatore del Basket Settimo 2023: addio a Joshua, due notti fa ha perso la vita in un drammato incidente stradale.

Si chiamava Joshua Colbu Palanga, ex atleta della società settimese, che ha perso la vita a soli 19 anni in un incidente stradale in Brasile.

Il cordoglio della squadra: “Joshua ha condiviso con noi il suo percorso sportivo nelle passate stagioni, lasciando un ricordo che continuerà a far parte della nostra società. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari”.

La MSP Sardegna – Settore Pallacanestro si unisce al cordoglio: “A Basket Settimo 2023,

alla famiglia di Joshua, ai suoi amici e ai compagni con cui ha condiviso il campo rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”.