“Quartucciu, un uomo e una donna dormono dietro le casse del Carrefour: sono venuti per riscaldarsi? Fa discutere il post di una donna che lancia l’sos su un gruppo Fb quartese: “Ieri sono stata al Carrefour e oltre le casse ho visto un uomo ed una donna, avanti con gli anni, forse anziani ma avevano la testa china e non ho osservato attentamente i loro volti. Dormivano, profondamente, lei sdraiata poggiava la testa sulle gambe dell’uomo e lui seduto con la testa china. Ora, non mi è sembrata solo una stanchezza momentanea da doversi assopire al centro di un centro commerciale. Mentre andavo via passo alla cassa centrale e spiegando cosa avessi visto, mi hanno risposto che lo fanno spesso. Sono andata via con tanti interrogativi, il principale è stato: e se queste due persone venissero a riscaldarsi ?”. Tantissimi sono stati i commenti, la scena non è passata inosservata e secondo alcuni potrebbe anche trattarsi di una coppia che vive in una casa fredda. Non sono pochi infattgi gli “invisibili” dei centri commerciali, persone che trascorrono le giornate senza guardare i negozi. Che forse avrebbero bisogno di aiuto, ma non hanno mai osato o voluto chiederlo.