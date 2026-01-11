Cagliari, piange Giuseppe Puggioni, addio allo storico prof di Statistica di Scienze Politiche.Centinaia di studenti rimasero stregati dalla sua bravura e affollavano le sue lezioni in vial Fra Ignazio, passare l’esame con lui era difficilissimo ma in pochi si scoraggiavano. Se ne è andato all’età di 91 anni un professore inimitabile. Aveva lavorato anche per diversi enti pubblici, realizzando soprattutto importanti studi sullo spopolamento della città di Cagliari. Dove tutti lo conoscevano, con quell’aria simpatica e un po’ burbera di uno che amava anche scherzare