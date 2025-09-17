Momenti di paura questa mattina nelle acque di S’Oru ‘e Mari, dove un sub è stato investito da un gommone mentre si trovava in immersione. L’uomo, soccorso in codice rosso e trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu, ha riportato gravi fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto a breve distanza dal porticciolo: il natante, guidato da un cittadino spagnolo e parte di un team impegnato in una gara sportiva, avrebbe travolto il sub nonostante quest’ultimo fosse dotato di pallone segnalatore.

Dopo l’impatto, lo stesso equipaggio del gommone ha recuperato l’uomo e lo ha riportato a riva, dove lo attendevano i sanitari del 118. Le ferite riportate alla gamba fanno temere l’amputazione parziale del piede.

Sull’accaduto indaga la Capitaneria di porto di Cagliari, che ha già avviato i primi accertamenti. Il conducente del gommone è stato sottoposto all’alcoltest, mentre la Procura valuterà nelle prossime ore se disporre il sequestro dell’imbarcazione.