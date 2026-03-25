Purtroppo è morto Simone Bacchiega, il paracadutista di Cremona rimasto coinvolto questa mattina nel gravissimo incidente presso il campovolo situato in località Is Paulis, nel territorio di Serdiana. L’uomo, 51 anni, giunto al campo proprio questa mattina in compagnia di alcuni amici per dedicarsi alla sua passione sportiva, è un paracadutista esperto con all’attivo centinaia di lanci.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tuttora al vaglio dei militari intervenuti sul posto, l’uomo si sarebbe lanciato da un’altitudine di circa quattromila metri. Durante le fasi finali della discesa, arrivato a ad alcune decine di metri dal suolo, l’uomo avrebbe effettuato un’improvvisa manovra di virata. Tale movimento avrebbe causato un’anomalia nella traiettoria di volo, facendogli perdere il controllo della vela e facendolo precipitare rovinosamente a terra.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è accorso il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno subito avviato le manovre di rianimazione, constatando le condizioni estremamente critiche dell’uomo. Poco fa il tragico epilogo.

La salma è sotto sequestro e sono in corso gli accertamenti di rito da parte delle forze dell’ordine.