Assemini, la piscina comunale verso la riapertura: possibile intesa tra pubblico e privato potrebbe permettere agli sportivi della città e dell’hinterland di poter nuovamente usufruire della struttura chiusa da anni. Il sindaco Mario Puddu: “Sono i primi passi, ma fondamentali e che aprono degli spiragli positivi”.

Da luogo di ritrovo per allenamenti e nuotate era diventata meta ambita da parte di chi vandalizza e deturpa il bene pubblico, ma per l’impianto di via Sarcidano, dopo mille peripezie, sembra sia arrivata la svolta per la ripartenza.

“Qualche settimana fa la Società asseminese, Nuova Icom Srl, ha presentato una manifestazione d’interesse preliminare per la gestione dell’impianto.

Manifestazione “apprezzata” dalla nostra amministrazione tramite una Delibera di Giunta in cui ci mostriamo favorevoli a prendere in considerazione la loro proposta” ha comunicato Puddu.

Un procedimento, definito partenariato pubblico privato, si tramuterà in una concessione di lavori e servizi da affidare mediante progetto di finanza: “In sostanza ci supporterà nella individuazione dell’operatore economico che potrà gestire la piscina. Velocizzare e renderà più efficace la procedura di selezione dell’operatore.

Chiarisco che, anche se avremo un interlocutore, sarà comunque garantito un confronto competitivo per eventuali altri operatori che volessero proporsi, per trovare la migliore proposta che offre il mercato”.