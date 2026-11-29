Bollette alle stelle, rincari ovunque e “ora pure disservizi continui”: “Stiamo parlando del centro di Quartu non di un paese dimenticato da Dio”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l’ultimo blackout registrato solo pochi giorni fa: oltre quattro ore senza corrente e la misura è colma. “Sono un cittadino che paga regolarmente le tasse e son stufo di questa situazione” scrive un residente alla Redazione di Casteddu Online. “Prima era l’acqua, un lungo disservizio risolto anche grazie all’intervento del sindaco. Adesso la corrente. In estate ci sono stati continui blackout e gravi disagi, ieri dall’una alle 5,30 siamo rimasti senza corrente.

Siamo nel 2026, ho dovuto cambiare un frigorifero e una lavatrice a causa dei continui guasti. Vabbè che a quell’ora tutti dormono, ma c’e’ pure chi e’ sveglio, chi vive attaccato a un macchinario che va a corrente e che facciamo? Continuiamo a fare finta di niente e a staccare la luce a oltranza? Basta, non se ne può più”.

Linee vecchie che vengono rattoppate e che spesso non reggono nemmeno un breve temporale o un sovraccarico di elettrodomestici accesi: una triste realtà che affligge anche la terza città della Sardegna e che non viene più tollerata da chi dimezza lo stipendio ogni mese tra tasse e bollette.