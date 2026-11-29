Questa mattina al Parco di Molentargius, chi in bici, chi a piedi, si svolgerà la manifestazione contro la violenza di genere: ritrovo alle 9, sino alle 10 ci sarà ancora tempo per iscriversi, e poi si partirà, tutti insieme. L’assessore Luisa Giua Marassi: “Per contrastare la violenza serve l’impegno di ciascuno. Anche una camminata o una pedalata possono diventare un gesto concreto di partecipazione, solidarietà e consapevolezza. Più saremo, più forte sarà il nostro messaggio. Con questo messaggio rivolto a tutte le donne, sorelle, amiche, compagne, vi aspettiamo al Centro sportivo Molentargius Saline di via Perda Bona 22 a Quartu.

“Quella volta in cui sono stata messa a tacere perché la mia opinione era ininfluente.

Quella volta in cui sono stata pagata meno perché considerata più debole fisicamente.

Quella volta in cui non ho potuto lavorare perché sennò dei bambini chi se ne occupa?

Quella volta in cui per strada ho avuto paura.

Quella volta in cui non sono diventata direttrice perché potevo rimanere incinta.

Quella volta in cui mio marito non mi ha dato i soldi per una pizza con le amiche.

Quella volta in cui sono stata chiamata signorina ma io avevo una laurea.

Quella volta in cui mi sono sentita inadeguata, sbagliata e fuori luogo in un posto di lavoro tra uomini.

Quella volta in cui mi hanno dato della poco di buono perché avevo la gonna corta.

Quella volta in cui non ho potuto fare sport per restare a casa ad occuparmi della mia famiglia.

Quella volta in cui mi ha dato uno schiaffo ma mi ha detto che non lo avrebbe fatto più.

Quella volta in cui mi ha detto che non valevo nulla senza di lui.

Quella volta in cui sono stata zitta per non farlo arrabbiare.

“Per tutte quelle volte che”

hanno vissuto le donne come noi, pedaliamo libere dalle abitudini, dagli stereotipi, dagli abusi,

dai soprusi. Contro tutte le violenze.

Le cicliste e i ciclisti della Team Bike Academy”.