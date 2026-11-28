Il ministro rassicura ma i sardi non ci stanno, convinti – giustamente – che la presenza di detenuti mafiosi con relative famiglie rischiano di creare commistioni e infiltrazioni nel tessuto sciale. “Dalla relazione della Dia non emerge alcun elemento che consenta di correlare la presenza di detenuti al 41 bis a un aumento della criminalità in Sardegna”, dice il ministro dell’Interno Piantedosi, assicurando che il governo continuerà a mantenere alta l’attenzione sul territorio e a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

In una nota, Piantedosi sottolinea anzi il calo dei reati nell’Isola, diminuiti del 7% rispetto allo scorso anno, quando la flessione era stata del 2,5%. Il dato riguarda anche Cagliari (-8,5%), Sassari (-6,5%) e Nuoro (-4,5%). Pressoché inesistente, aggiunge il ministro, l’incidenza dei reati associativi.

Quanto ai detenuti al 41 bis, Piantedosi precisa che “in nessun passaggio dedicato alla Sardegna si fa riferimento ai detenuti sottoposti al regime del 41 bis”, evidenziando che le restrizioni previste, in particolare sui colloqui, limitano gli spostamenti dei familiari. La Dia, prosegue, segnala la presenza nell’Isola di alcune famiglie di detenuti mafiosi, “un fenomeno noto da anni” che non viene associato a un aumento della criminalità.

Il ministro richiama inoltre il rafforzamento degli organici delle forze di polizia, “incrementati di oltre 100 unità nell’ultimo anno in Sardegna”. Con le prossime immissioni in servizio dei giovani che stanno completando la formazione, conclude, saranno destinate all’Isola ulteriori risorse.

“Non fa onore al ministro dell’Interno negare l’evidenza. Trasferire in Sardegna una quota così rilevante – un quarto del totale, che presto, secondo i piani del Governo, sarà un terzo – dei detenuti al 41-bis comporta un enorme pericolo di infiltrazione, in una regione che già sta subendo, come ha dimostrato il rapporto della DIA riferito al 2025, le conseguenze del radicamento della criminalità organizzata. Negarlo significa smentire le stesse fonti dello Stato”, commenta il senatore pd Meloni. E i sardi, che ancora una volta non ci stanno a subire decisioni dall’altro e a essere trattati coe una colonia, continuano a protestare.