Una vita intera trascorsa insieme, letteralmente fino all’ultimo istante. È il destino che ha unito Lorenzo Arduino e Luciana Tuveri, entrambi 87enni, coinvolti questa mattina in un terribile incidente a La Loggia, sulla statale 20, vicino Torino. Secondo ricostruito e riportato da Torino Today la coppia viaggiava a bordo della sua Alfa Mito quando si è scontrata con una Toyota guidata da un 43enne. Fatale l’impatto per l’anziana coppia: entrambi sono morti praticamente sul colpo intrappolati nell’ abitacolo della vettura. Ferito anche il 43enne, ricoverato al Cto di Torino. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sull’incidente indagano le forze dell’ordine: è probabile che l’87enne sia stato colto da un malore, invadendo la corsia apposta.