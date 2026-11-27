Polemiche e mobilitazioni per i nuovi orari ferroviari: la programmazione che partirà dal 14 dicembre rischia di penalizzare anche i collegamenti lungo la tratta Cagliari–San Gavino–Oristano.

Le richieste per una revisione del tabellone si moltiplicano: da Assemini all’oristanese, compresa San Gavino, stazione principale del Medio Campidano, punto di riferimento anche per i centri vicini come Sanluri, Sardara, Pabillonis.

Libero Lai, spiega le principali criticità segnalate:

“Ore 7:37 da Oristano: prevista eliminazione della fermata a San Gavino.

Ore 19:37 da Cagliari: prevista eliminazione della fermata a San Gavino. Ore 13:30 da Oristano: soppressione del collegamento che costringerebbe gli studenti sangavinesi ad attendere quasi un’ora per rientrare a casa. Marrubiu e Uras: riduzione delle fermate giornaliere da 22 a 16, secondo quanto riportato in un’interrogazione regionale.

Il problema non riguarda soltanto la nostra stazione, ma tutti quei cittadini sangavinesi che quotidianamente si spostano per motivi di lavoro, studio e salute.

Pensiamo agli studenti che frequentano le scuole di Oristano, ai lavoratori che devono raggiungere il proprio posto di lavoro e a chi, dai comuni limitrofi, deve raggiungere il nostro ospedale.

Diversi sindaci si sono già mobilitati per tutelare le proprie comunità”.

San Gavino Monreale Città Futura: “Monitoriamo con attenzione il lavoro intrapreso (già dalla scorsa settimana) dall’assessorato regionale competente”.

La speranza è quella che i nuovi orari vengano rivisti e adeguati alle esigenze dei viaggiatori.