La passeggiata in centro si trasforma in un incubo: dopo l’uomo nudo in via Sassari, anche i ladri di telefonini che riescono a sfilare lo smartphone dalla tasca del giubbotto di una donna. Questa volta però è andata male: con un colpo, la donna ha fatto volare il telefono dalle mani dei malviventi e, tra urla e insulti, è riuscita a recuperarlo.

Un ordinario sabato in città, dove la tranquillità non è più scontata e gli episodi di delinquenza si ripetono puntualmente soprattutto nelle vie del centro.

Di pomeriggio, un uomo locale in evidente stato alterato, è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre camminava nudo a due passi da piazza del Carmine: sul posto sono intervenuti anche i mezzi di soccorso che hanno recuperato la persona sofferente.

4 ore dopo, in via Savoia direzione Largo Carlo Felice, una donna ha subito un tentativo di furto: ammirava “le strade piene di gente, una bella serata, aria frizzante e l’atmosfera festosa del mese che precede il Natale” ha raccontato pubblicamente D.M. “Stavo pensando a quanto sia bella Cagliari e la sensazione di poter andare in giro tranquillamente dappertutto mentre camminavo in via Savoia, direzione Largo Carlo Felice, quando sento il telefono “uscire” dalla tasca destra del cappotto, mi giro, non vedo nessuno, guardo di nuovo avanti mentre mi superano due giovani extracomunitari e vedo che uno di loro aveva il mio telefono in mano e lo stava passando dal basso al suo amico. Scatto in avanti e gli dò un colpo da sotto con la mano, faccio volare il telefono per terra e mentre lo recupero inizio ad urlare e ad insultarlo. Credo non pensasse che me ne fossi accorta o non si aspettasse la reazione”.

La donna ha chiamato il 112, ha inseguito anche i ladri che sono riusciti a fuggire.

“Sono arrabbiata perché nessuno dei presenti è intervenuto per fermarli, sono arrabbiata perché non ho avuto la prontezza giusta, sono arrabbiata perché nessuno reagisce e questi si sentono liberi di fare qualsiasi cosa, perché anche se li avessero presi non avrebbero subito nessuna conseguenza”.

Il pericolo che diventa normalità, con il quale si sta imparando a convivere: questa è la percezione attuale della città del sole, nelle vie del centro ormai si sa che bisogna prestare la massima attenzione e conservare il telefono magari in tasche con la cerniera, per evitare che qualche malintenzionato allunghi la mano e lo porti via in una manciata di secondi.