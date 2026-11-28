Capoterra, tragedia questa mattina in città, rinvenuto senza vita il velocista cagliaritano Pietro Ceccatelli, 21 anni: il mondo dello sport in lutto.

Il saluto della SG Amsicora Cagliari: “Ciao Pietro, con immenso dolore ti salutiamo. Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori”.

Era un atleta eccellente, un bravissimo ragazzo che è andato via improvvisamente.”Gli amici, la squadra, i tuoi compagni di allenamento e tutta la famiglia della SG Amsicora si stringono in un grande abbraccio alla famiglia con tutto l’affetto e la vicinanza possibile in questo momento così doloroso”.

Dolore e agomento anche per ASD Calcio Capoterra: “Tutta la nostra società esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa del giovane Pietro, già nostro tesserato negli anni passati.

Davanti ad una notizia così dolorosa ci uniamo in un abbraccio commosso al dolore dei familiari e di tutti i suoi cari”.