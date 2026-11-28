In occasione della Festa Nazionale degli Alberi, il Comune di Pula, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Forestali e la, ha promosso una mattinata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del verde pubblico.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti delle classi 3^A e 4^A della Scuola Primaria di Santa Margherita, delle classi 4^ e 5^A di Sant’Efisio e delle classi 4^A e 5^B di Su Rondò, accompagnati dalle loro insegnanti.