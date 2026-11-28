In occasione della Festa Nazionale degli Alberi, il Comune di Pula, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Forestali e la Pro Loco Pula, ha promosso una mattinata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del verde pubblico.
Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti delle classi 3^A e 4^A della Scuola Primaria di Santa Margherita, delle classi 4^ e 5^A di Sant’Efisio e delle classi 4^A e 5^B di Su Rondò, accompagnati dalle loro insegnanti.
I bambini si sono cimentati nella messa a dimora di nuove piantine, contribuendo concretamente ad arricchire il verde pubblico e a rendere più bello e accogliente il nostro territorio.
Walter Cabasino, Sindaco di Pula: <<È fondamentale trasmettere alle nuove generazioni il valore degli alberi e l’importanza della loro tutela per l’ambiente e il nostro territorio. Coinvolgere i bambini significa educarli al rispetto della natura e renderli consapevoli che ciascuno, anche attraverso piccoli gesti, può contribuire a costruire un futuro più verde e sostenibile>>.
Manuela Serra, Assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione: <<Coinvolgere i più piccoli nella Festa degli Alberi significa trasformarla in un’importante occasione di educazione ambientale. L’auspicio è che, un domani, possano guardare quegli alberi con orgoglio, consapevoli di aver contribuito a rendere più verde e bello il proprio territorio>>.
L’Amministrazione Comunale ringrazia il Corpo Forestale, l’ispettore in congedo Umberto Speranza, responsabile della sezione di Pula, per aver proposto l’iniziativa, la Pro Loco Pula e la Pula Servizi Ambiente per la preziosa disponibilità e collaborazione