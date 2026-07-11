Genn’e Mari, tre persone rischiano di annegare: salvate da un bagnino di una struttura privata. La mareggiata di scirocco ha messo a rischio la vita di tre bagnanti, risucchiati dalla corrente. Il pronto intervento del signor Marco Piroddi, aiutante alla balneazione di una struttura privata ha evitato la tragedia.

“La spiaggia di Genn’e Mari non ha a tutt’oggi i presidi pubblici di salvataggio che venivano garantiti dal Club Sub Sinnai” spiega il consigliere Aldo Lobina.

“A stagione inoltrata sono totalmente assenti. Un solo presidio evidentemente e’ insufficiente se sì considera l’afflusso di bagnanti.

E’ da segnalare anche che il servizio di pulizia della spiaggia non pare ancora attivato, se si esclude lo svuotamento dei cestini.

Questa e’ una pericolosa realtà”.