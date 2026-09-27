Quartu Sant’Elena, uno studente da 10 e lode: Daniele Puddu è pluricampione ai Giochi scolastici regionali e nazionali

in discipline diverse. Dalla matematica alla fisica, dall’informatica alla cybersicurezza e al latino è un vanto per tutta la città.

Milia: “Volontà e abnegazione esempio per tutti i nostri giovani”.

In principio furono i Giochi Matematici proposti dalla Bocconi, poi arrivò il tempo delle Olimpiadi di Informatica ad attirare la sua attenzione. E da lì in poi molte altre sfide, tante competizioni tra ‘cervelloni’, pure a livello nazionale e sempre con risultati eccellenti. E allora per il quartese Daniele Puddu ecco anche l’incontro con il Sindaco Graziano Milia, che si è voluto complimentare personalmente.

Per il giovane studente una curiosità intellettuale decisamente fuori dal comune, che spazia con naturalezza tra discipline diverse: dalla matematica alla fisica, dall’informatica alla cybersicurezza, fino alle lettere classiche. Una versatilità che testimonia non solo talento, ma soprattutto un metodo di studio rigoroso e una straordinaria capacità di acquisire competenze complesse anche in tempi brevi, trasformando ogni gara in un’occasione di crescita. La prima sfida, nell’anno scolastico 2023/24 con la partecipazione ai Giochi Matematici Bocconi, gli aveva subito fruttato il primo posto alla gara regionale e la partecipazione alla finale nazionale. L’anno dopo nella stessa materia prese il secondo posto a livello sardo, mentre alle Olimpiadi di Informatica, incentrate sulla programmazione di algoritmi e sul ragionamento logico degli studenti, ecco di nuovo la prima piazza.

Ma è nell’ultima annualità che Daniele ha voluto davvero ‘esagerare’. Per lui nell’anno scolastico 2025/2026 ecco il secondo posto al Certamen Karalitanum, gara incentrata su un tema con argomento tratto dalla letteratura latina, il primo posto alla gara regionale e la partecipazione alla finale nazionale alle Olimpiadi di Fisica, il terzo posto regionale e la selezione nella squadra nazionale nel campionato di Sicurezza informatica destinato a ragazzi dei licei e dell’università, il terzo posto alla selezione regionale e la medaglia di bronzo alla finale nazionale nelle Olimpiadi di Cybersicurezza, competizione volta a valutare l’abilità degli studenti in attacchi a sistemi informatici vulnerabili simulati, e ancora il primo posto alla gara regionale e la medaglia d’argento alla finale nazionale alle Olimpiadi della Matematica.

Un ‘curriculum’ di tale livello non poteva di certo passare inosservato. Il Sindaco Graziano Milia l’ha voluto incontrare nella sede istituzionale dell’Ex Convento dei Cappuccini per complimentarsi in prima persona con lui. “Risultati davvero straordinari che hanno evidenziato le qualità di questo giovane quartese, la sua voglia di applicarsi, di imparare, oltre che di mettersi in gioco. Lo studio e l’impegno sono fondamentali nel percorso di vita dei nostri giovani e la volontà di Lorenzo è sicuramente un ottimo esempio per tutti i ragazzi della sua età, quartesi e non solo”.

Concluso a giugno il percorso alle Secondarie di secondo livello al Liceo Scientifico, Daniele nei prossimi 5 anni proseguirà gli studi informatici all’Università Sant’Anna di Pisa, che l’ha selezionato e ‘ingaggiato’ tra le sue fila. Da parte del Primo Cittadino, con “l’augurio di proseguire questo brillante percorso anche nell’ateneo toscano e successivamente nella carriera professionale”, anche un piccolo regalo portafortuna: la spilletta con la bandiera dei 4 Mori contornata di verde, affinché simboli e colori della Sardegna e della città di Quartu possano accompagnarlo nella nuova avventura.