La segnalazione di un residente: “Gruppi di ragazzi si parcheggiano ogni notte lasciando per strada cumuli di rifiuti di ogni genere”



Ragazzi che si ritrovano ogni notte e lasciano rifiuti per strada. È questo quanto viene segnalato da un residente di Quartello, a Quartu Sant’Elena, che denuncia una situazione che, a suo dire, si ripete con cadenza pressoché quotidiana in via San Marino.

“Gruppi di ragazzi si parcheggiano ogni notte lasciando per strada cumuli di rifiuti di ogni genere”, racconta il residente.

La segnalazione è accompagnata da alcune fotografie scattate questa mattina, che mostrano i rifiuti lasciati lungo la strada dopo la notte. Il residente ha inoltre fotografato il gruppo di ragazzi presente nella zona nella notte precedente. Secondo quanto raccontato, quindi, non si tratterebbe di un episodio isolato, ma di una situazione che si ripeterebbe quasi ogni giorno.

Erano già state riscontrate situazioni simili anche in altre zone del cagliaritano, come al Poetto, dove gruppi di giovani lasciavano rifiuti dopo delle serate tra amici, per poi andarsene senza ripulire.

La richiesta è, perciò, quella di riportare l’attenzione su quanto accade in via San Marino, dove il passaggio e la presenza notturna dei gruppi di ragazzi, secondo la segnalazione, lascerebbero ogni volta una quantità di rifiuti che resta sulla strada il mattino seguente.

Ciò che resta da capire è quindi quali interventi possano essere messi in campo per evitare che le strade vengano lasciate in questo modo.