Poteva avere risvolti anche peggiori ciò che è accaduto nella serata di ieri attorno alle 20 tra Corso di Porta Vittoria e Piazza 5 Giornate a Milano.

Un uomo di 41 anni ha minacciato i passanti con un coltello e, nel mentre che arrivasse la polizia allertata dai presenti, è stato investito da un’auto. Subito soccorso, è stato trasferito in ospedale con diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il 29enne alla guida della vettura è stato denunciato per lesioni mentre il 41enne risulta indagato per minacce aggravate.