“La zona rossa di piazza del Carmine deve essere prorogata. I risultati dei controlli effettuati in questi mesi dimostrano che il presidio rafforzato del territorio è necessario e che, in questa fase, sarebbe sbagliato abbassare la guardia”.

Lo afferma Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia della Città di Cagliari, in vista della scadenza del provvedimento prevista per il 30 settembre. Negli ultimi giorni i Carabinieri hanno disposto quattro nuovi allontanamenti nell’area sottoposta alle misure rafforzate. L’attività di controllo si inserisce in una serie di interventi che negli ultimi mesi hanno portato a denunce, arresti, sequestri e numerosi provvedimenti di allontanamento nell’area compresa tra piazza del Carmine e piazza Matteotti.

“Quanto sta accadendo conferma che il problema della sicurezza non può essere considerato superato. Piazza del Carmine e le strade circostanti devono tornare a essere luoghi pienamente fruibili dai residenti, dalle famiglie, dai commercianti e da tutti i cittadini. Per questo è necessario proseguire su questa strada.

Serra rivolge quindi “un ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine, che quotidianamente operano in condizioni spesso difficili per garantire sicurezza e legalità. Gli interventi e i controlli di questi mesi dimostrano concretamente quanto sia importante il loro lavoro. “La zona rossa – conclude – non può naturalmente rappresentare l’unica risposta: accanto alla repressione dei comportamenti illegali servono prevenzione, riqualificazione e attenzione sociale. Ma finché permangono situazioni di degrado, spaccio e violenza, è necessario garantire alle Forze dell’ordine tutti gli strumenti utili per intervenire con efficacia e restituire serenità a chi vive e lavora nel centro di Cagliari”.