Cagliari città dei cantieri: “Le promesse elettorali di Zedda sono finite tra le ruspe”. Nuovo affondo del consigliere Giuseppe Farris, questa volta sui cantieri eterni aperti nel capoluogo: “Durante la campagna elettorale del 2024, Massimo Zedda aveva PROMESSO una netta discontinuità nella gestione dei cantieri.

Aveva promesso di accelerare i lavori: più operai e doppi turni nei cantieri;

Aveva promesso un coordinamento preventivo con i gestori dei sottoservizi, per evitare di aprire e richiudere più volte le stesse strade (ricordate:” togli la cera, metti la cera”?);

Aveva promesso cronoprogrammi chiari e informazioni trasparenti ai cittadini;

Siamo arrivati a quasi metà Consiliatura e il dato politico è sotto gli occhi di tutti: NESSUNA DI QUELLE PROMESSE È STATA MANTENUTA!