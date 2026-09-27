Ogni 6 mesi quattro di loro si armano di pazienza, sacchi, carriole e guanti per raccogliere tutto ciò che deturpa la via e l’ambiente. Si trova di tutto: dalla plastica al cartone, dagli ingombranti ai bidoni. Una via che ha degli spazi sterrati, terreni incolti scambiati per discariche dove buttare ciò che non serve. Ma i residenti non ci stanno e si attivano per mantenere pulita la strada e restituire il decoro che merita.

Un impegno non indifferente che premia i cittadini premurosi e attenti al bene comune.