Tra spritz, prosecco e un tagliere di salumi e formaggi non saranno mancate le risate dei giovani, che hanno, però, tralasciato di versare le banconote dovute ai gestori del locale.

È accaduto in via Leonardo da Vinci ieri e sono proprio i proprietari a raccontare l’accaduto pubblicando post più scontrino in un noto gruppo dedicato alla città: “Invitiamo i 4 ragazzi che questa sera hanno lasciato il locale senza saldare il conto a tornare domani per regolarizzare la situazione. In caso contrario, saremo costretti a pubblicare il filmato che documenta l’accaduto. Il lavoro si rispetta in ogni sua forma: confidiamo nel vostro buon senso”.

Il conto totale ammonta a 51,70 euro, poco più di 10 euro a testa.