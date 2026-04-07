GRUPPO DI SOSTEGNO PER EVITARE IL CANILE E GATTILE AI PELOSETTI DI ALESSANDRA.
Radio Zampetta Sarda lancia l’appello di Alessandra che attraverso un gruppo whatsapp vuole sostenere integralmente le spese degli 8 randagi (5 cani e 3 gatti), accolti e accuditi da diversi anni in casa in terra Sarda.
È evidente che è un S.O.S procurato da serissime difficoltà o Alessandra non lo avrebbe lanciato e Radio Zampetta Sarda non sarebbe al suo fianco.
“Vogliamo arrivare a molti più cuori e creare una rete più forte e ampia.
Non ci sono limiti di partecipazione.
Anche un piccolo contributo può fare la differenza.
Lo sappiamo bene: sono tempi difficili e spesso le persone più sensibili aiutano già più cause.
Proprio per questo è importante essere in tanti.
Uniti. Costanti. Anche con poco, ma insieme.
Questo aiuto garantisce ogni giorno:
cibo, cure e dignità.
Non pensare che pochi euro non contino.
Contano sempre, supera la diffidenza, supera la timidezza,
supera l’indifferenza.
Nessuna di queste cose è utile
Fai una cosa davvero bella.
Aderire è semplicissimo:
scrivi su WhatsApp a 348 0941 632 (Radio Zampetta Sarda)
C’è bisogno anche di te e dei tuoi pochi euro.
Rinuncia a qualcosa che non ti è indispensabile e fai la cosa giusta.
Condividi e passa parola.
Questo aiuto è concreto. Ed è urgente.”
Grazie a chi accoglierà questo grido di aiuto.
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