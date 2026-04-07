GRUPPO DI SOSTEGNO PER EVITARE IL CANILE E GATTILE AI PELOSETTI DI ALESSANDRA.

Radio Zampetta Sarda lancia l’appello di Alessandra che attraverso un gruppo whatsapp vuole sostenere integralmente le spese degli 8 randagi (5 cani e 3 gatti), accolti e accuditi da diversi anni in casa in terra Sarda.

È evidente che è un S.O.S procurato da serissime difficoltà o Alessandra non lo avrebbe lanciato e Radio Zampetta Sarda non sarebbe al suo fianco.

“Vogliamo arrivare a molti più cuori e creare una rete più forte e ampia.

Non ci sono limiti di partecipazione.

Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Lo sappiamo bene: sono tempi difficili e spesso le persone più sensibili aiutano già più cause.

Proprio per questo è importante essere in tanti.

Uniti. Costanti. Anche con poco, ma insieme.

Questo aiuto garantisce ogni giorno:

cibo, cure e dignità.

Non pensare che pochi euro non contino.

Contano sempre, supera la diffidenza, supera la timidezza,

supera l’indifferenza.

Nessuna di queste cose è utile

Fai una cosa davvero bella.

Aderire è semplicissimo:

scrivi su WhatsApp a 348 0941 632 (Radio Zampetta Sarda)

C’è bisogno anche di te e dei tuoi pochi euro.

Rinuncia a qualcosa che non ti è indispensabile e fai la cosa giusta.

Condividi e passa parola.

Questo aiuto è concreto. Ed è urgente.”

Grazie a chi accoglierà questo grido di aiuto.

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