Un’auto è finita sopra il cordolo della pista ciclabile di via Marongiu, a Cagliari, in una manovra che ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti. Ancora da chiarire come il conducente sia riuscito a ritrovarsi in quella posizione: se per una distrazione, un tentativo di parcheggio o una manovra errata.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato gli accertamenti del caso. Per il conducente è inevitabilmente scattata la sanzione per la violazione del Codice della strada.

L’episodio è stato segnalato sui social dall’ex capogruppo del Pd Fabrizio Marcello, che ha condiviso la foto commentando con ironia l’accaduto: «Ma cosa voleva fare? Un parcheggio acrobatico? È forse “volato” sopra o non si è accorto del cordolo della pista ciclabile?».

Un episodio curioso che, oltre a strappare qualche sorriso, riporta l’attenzione sull’importanza di guidare con prudenza e rispettare gli spazi riservati alla mobilità ciclabile.