Nuova ordinanza del Sindaco di Quartu Graziano Milia, con l’obiettivo di migliorare l’ordine e la sicurezza in città. Il Primo Cittadino ha disposto lo stop alla vendita di bevande, sia alcoliche che analcoliche, in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, con particolare riferimento alle bottiglie di vetro e lattine, per tutta l’estate nelle aree demaniali e retrodemaniali, nonché in occasione di manifestazioni culturali nel resto del territorio cittadino.

Gli esercizi pubblici e i commercianti ambulanti del settore alimentare di volta in volta temporaneamente autorizzati all’esercizio dell’attività in occasione delle manifestazioni pubbliche effettuano la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che poi, consumate lungo marciapiedi, vie e piazze, alimentano i problemi di ordine e sicurezza pubblica. Quei contenitori vengono infatti spesso abbandonati in terra o addirittura frantumati, creando degrado urbano e alimentando il pericolo di eventuali lesioni alle persone.

Tali fenomeni si verificano soprattutto durante la stagione estiva, e in particolare nel territorio costiero, soprattutto al Poetto, in cui diversi operatori economici svolgono attività di vendita e somministrazione di bevande in orario serale e notturno. Nel recente passato infatti più volte in quelle zone del territorio si sono verificati episodi di violenza, con il conseguente intervento delle forze di polizia.

Pertanto il Sindaco ha ritenuto opportuno procedere a una limitazione delle attività di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro e in lattine nelle serate estive, consentendone la consumazione soltanto nei locali adibiti alle attività di somministrazione, in modo che gli esercenti stessi possano garantire un adeguato controllo.

Più specificamente la vendita di bevande, sia alcoliche che analcoliche, in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità è vietata dalle 20 del giorno di svolgimento di ciascuna manifestazione alle 6 della mattina successiva, da oggi 30 luglio fino al 31 ottobre p.v., in tutte le aree all’aperto in cui si svolgono manifestazioni pubbliche con intrattenimenti o spettacoli, ovvero dove si verificano fenomeni di aggregazione di massa. Negli stessi orari è vietata tutti i giorni nelle aree demaniali e retrodemaniali, nonché lungo la viabilità e nelle relative pertinenze dell’intero territorio costiero.

La consumazione di bevande vendute in bottiglie, recipienti di vetro e lattine è quindi consentita esclusivamente all’interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza delle stesse attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, con obbligo a carico dell’esercente di attivarsi per smaltirle al termine della consumazione. La vendita per asporto è quindi consentita unicamente in bicchieri di carta о di plastica, con obbligo per gli esercenti di rimuovere i tappi dagli stessi contenitori. È ovviamente altrettanto vietato introdurre nelle aree citate contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro già in proprio possesso, così come consumare alcolici.

L’inottemperanza all’ordinanza comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa, ma non solo. Il provvedimento è infatti ascrivibile a materia di sicurezza pubblica ed è pertanto perseguito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.