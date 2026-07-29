Cagliari, secondo infarto in pochi giorni nella stessa farmacia: anziana salvata grazie alla telemedicina

Ancora un intervento provvidenziale in una farmacia di Cagliari. A pochi giorni dal primo episodio, un’altra persona è stata soccorsa dopo essere stata colpita da un infarto: si tratta di un’anziana che, accusando un malore, è entrata nella farmacia di via Pessina chiedendo aiuto.

I farmacisti sono intervenuti immediatamente sottoponendola a un elettrocardiogramma, eseguito attraverso il servizio di telemedicina. Il tracciato è stato inviato in tempo reale al cardiologo di riferimento che, nel giro di pochi istanti, ha confermato la presenza di un infarto in corso.

A quel punto è stato attivato il protocollo di emergenza con la chiamata al 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata che ha preso in carico la donna, consentendole di ricevere tempestivamente le cure necessarie.

È il secondo caso analogo registrato nella stessa farmacia nel giro di pochi giorni, dopo quello avvenuto sabato scorso. Un doppio episodio che mette ancora una volta in evidenza l’importanza della telemedicina e del ruolo delle farmacie come primo presidio sanitario sul territorio: strumenti e professionalità che, in situazioni di emergenza, possono rivelarsi determinanti per salvare una vita.