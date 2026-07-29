I colleghi di lavoro, spesso, possono diventare qualcosa di più. Diventano la famiglia che scegli ogni giorno e che, nei momenti più bui, ti tende la mano per aiutarti ad andare avanti

Pietro Picchedda, camionista sestese, è diventato paraplegico nel luglio 2017 a seguito di un incidente ma ha trovato la forza inossidabile di non perdere il sorriso grazie proprio ai compagni di viaggio, che al raduno truck dello scorso sabato gli hanno permesso di tornare al suo amato posto di guida.

“Non l’ avrei mai detto che sarei risalito sopra un truck”, ha scritto emozionato e commosso Picchedda, circondato dall’affetto di chi, la sua mano, non l’ha mai lasciata.

Una storia di cadute sì, ma anche di voglia di vivere oltre ogni difficoltà.