Ennesima segnalazione che mette in evidenza come l’imprudenza regna sovrana lungo le strade sarde: siamo a 12 chilometri da Cagliari, poco dopo il bivio per Sestu, San Sperate e Macchiareddu.

A bordo del mezzo elettrico, vietato nelle strade extraurbane e, addirittura, contromano lungo la corsia di sorpasso, sfrecciano come se niente fosse. Una vettura passa loro accanto, per fortuna, in quel momento, è poco il traffico ma il pericolo potrebbe essere dietro l’angolo: la cronaca spesso riporta di incidenti, anche gravi, dovuti ad azioni scellerate adottate in strada da chi non rispetta il codice. Le conseguenze di questi comportamenti a volte sono irrimediabili. Basterebbe più buon senso e maggior senso civico per non causare tragedie evitabili.