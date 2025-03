Quartu Sant’Elena, in piazza IV Novembre tanti fiori per Pierpaolo Cara: “Oggi c’è una stella in più che brilla nel cielo”. La dedica è apparsa il giorno dell’ultimo saluto al giovane di 24 anni deceduto a causa di un infarto la notte tra sabato e domenica.

“Quando un angolo di strada diventa lacrime per un bravo ragazzo”: un post social per ricordare Pierpaolo, “abbracciare una famiglia e degli amici è qualcosa che ci fa sentire vivi,

lo dobbiamo al nostro cuore,

alla nostra anima, alla nostra esistenza, ai nostri ricordi.

Lo dobbiamo a Pierpaolo” si legge. Lacrime e dolore per il ragazzo volato via troppo presto, ben voluto dalla famiglia e dai suoi amici che mai dimenticheranno il “gigante buono”.