Quartucciu, marciapiede vietato per carrozzine e passeggini e per i pedoni la situazione non è diversa: in via Salvo d’Acquisto pali della luce e segnaletica orizzontale posizionati proprio in mezzo allo spazio dedicato alla camminata. “Una persona non può passare, figuriamoci con una carrozzina per disabili o un passeggino con bambini. Praticamente dobbiamo rischiare la vita”. La segnalazione giunge da un residente che espone le problematiche della via legate alle barriere architettoniche. Un argomento affrontato anche in una riunione tra cittadini e amministratori, niente da fare, purtroppo, nessuna risoluzione imminente è stato, in sintesi, il resoconto. “Ciò che più mi lascia perplesso è il silenzio delle varie associazioni che magari si uniscono per far demolire una pista ciclabile ma non si muovono affinché un portatore di handicap o un comune cittadino non debbano passare in mezzo al traffico rischiando la pelle perché impossibilitato” osserva il residente. Il rischio, infatti, di essere travolti dalle auto in corsa è sempre dietro l’angolo, o meglio, giù dal gradino del marciapiede interrotto dai pali. La via, al momento, è a senso unico ma molto trafficata e il passaggio pedonale è predisposto solo a un lato della carreggiata.