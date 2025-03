Una famiglia che sembra non riesca ad avere pace quella di Chiara Poggi, uccisa a soli 26 anni nella sua casa. Dopo la clamorosa notizia del nuovo indagato,Andrea Sempio, la mamma di Chiara ha commentato con poche, laconiche parole: “L’ho sentito poco fa dal telegiornale”, ha detto Rosa Preda all’Ansa. “Non ho niente da dire. Non voglio dire niente.” Un calvario che si riapre per la famiglia Poggi, che da 18 anni vive in dolore indescrivibile di non avere più una figlia.

La svolta sul caso, rivelata dal Tg1, apre quindi nuovi scenari su un delitto che dopo tanti anni fa ancora discutere. Unico condannato, al momento, è l’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni. Oggi, la notizia dell’ avviso di garanzia a Sempio, amico del fratello di Chiara, arrivato dopo una nuova indagine sul dna. Il 37 enne dovrà rispondere di omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Stasi. Domani Sempio sarà sottoposto all’esame salivare e al tampone, che saranno comparati al dna ritrovato sotto le unghie della vittima. Questo potrebbe quindi portare ufficialmente alla riapertura del caso.