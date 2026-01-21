La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e indagato in stato di libertà per ricettazione.

Nella serata di sabato, gli agenti dell’Ufficio Volanti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura il cui occupante stava verosimilmente scambiando qualcosa con un altro uomo.

L’autovettura è stata bloccata e l’occupante è stato sottoposto a controllo. Sul sedile della vettura è stato rinvenuto un astuccio contenente 12 involucri di plastica termosaldati di cocaina (analisi eseguita successivamente nei laboratori della Polizia Scientifica). A seguito della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso della somma di 165 € suddivisa in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto della vendita dello stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare avvenuta nel comune di quartese ha portato al rinvenimento della somma di 1.460 €, un bilancino di precisione, una macchina conta soldi e monili in oro, per i quali si stanno eseguendo ulteriori accertamenti perché si sospetta la provenienza furtiva.

Al termine degli atti il giovane è stato tratto in arresto e i fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che, a seguito dell’udienza di convalida, ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma presso il Commissariato.